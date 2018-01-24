В курганских школах отменяют занятия

В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах зауральской столицы были отменены, сообщает пресс-служба курганской мэрии.

По информации городской управы, главный вопрос, который сейчас волнует многих родителей курганских школьников и самих детей, – где можно узнать информацию об отмене занятий?

Своевременные и точные сведения об этом ежедневно размещаются на официальном сайте муниципального образования город Курган. Для удобства родителей и детей информация дублируется в официальной группе «Город Курган» в социальной сети «ВКонтакте». К слову, здесь можно найти не только информацию об отмене занятий, но и самые актуальные новости города.

Узнать о том, пойдут курганские ученики в школу или нет, также можно узнать на официальном сайте городской газеты «Курган и курганцы».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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