Росгвардия укрепила правопорядок в Зауралье

Работа отдела Росгвардии по Курганской области положительно повлияла на общее состояние правопорядка в регионе. Об этом сегодня, 24 января, сказал первый замгубернатора Курганской области Виктор Сухнев на совещании по итогам работы этой структуры в 2017 году.

По информации пресс-службы курганского губернатора, Сухнев также отметил, что в целом в Зауралье снизилось число зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких.

«В прошедшем году закончилось становление территориальных подразделений Росгвардии. Сегодня все подразделения оптимально встроены в структуру правоохранительных органов Российской Федерации и Курганской области», – подчеркнул Виктор Сухнев.

Он также акцентировал внимание на том, что существенный вклад в сохранение правопорядка вносят специальные подразделения Росгвардии – ОМОН и СОБР. Они оказывают силовую поддержку мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, помощь в оперативно-розыскных и оперативно-следственных действиях, а также выполняют поставленные командованием задачи на территории Северного Кавказа.

Что касается сотрудников вневедомственной охраны, которые тоже входят в структуру Росгвардии, то в ушедшем году на улицах региона и в общественных местах они помогли задержать свыше 12 тысяч нарушителей. Кроме того, обеспечивали сохранность квартир, других объектов, а также учреждений и материально-технических ценностей.

Виктор Сухнев отметил, что под постоянным контролем центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии находится оборот оружия. Благодаря грамотным действиям в Зауралье не допущено тяжких резонансных преступлений с использованием оружия. В этой сфере сотрудникам удалось наладить взаимодействие с областными органами исполнительной власти, местного самоуправления.

«В рамках областных программ мы и в дальнейшем готовы оказывать необходимую помощь подразделениям и службам войск Росгвардии. У нас уже организовано сотрудничество антитеррористической комиссии Курганской области с вашими подразделениями. На общем контроле безопасность зауральцев, объектов топливно-энергетического комплекса и других организаций», – сказал Виктор Сухнев.

Начальник отдела Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров, в свою очередь, поблагодарил правительство Курганской области и губернатора Алексея Кокорина за содействие в организации и становлении подразделений Росгвардии на территории региона.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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