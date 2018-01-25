Из-за аномальных морозов зауральские пожарные перешли на усиленный режим службы

В связи с резким похолоданием риск осложнения пожароопасной обстановки в жилом секторе Зауралья возрастает с каждым днем. Для того, чтобы не допустить трагедии личный состав пожарно-спасательных частей области ежедневно усиленно проводит профилактические мероприятия.

Как сообщает пресс-служба курганского МЧС, за минувшую неделю на территории Курганской области зарегистрировано 43 пожара, 14 из которых произошли в городе Кургане. Основными причинами, послужившими возникновению возгораний, стали: нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, электронагревательных приборов и неосторожное обращение с огнем.

В рамках противопожарной профилактики осуществляются подворовые обходы, инструктажи, консультации, вручение памяток и размещение информационных листов на досках объявлений вблизи школьных и дошкольных учреждений, в общественных местах (торговых центрах, остановочных комплексах), проведение сельских сходов.

В зоне особого внимания специалистов борьбы с огнем – дома, в которых проживают неблагополучные и многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. С ними сотрудники МЧС проводят предупредительно-воспитательную и разъяснительную работу совместно с сотрудниками полиции и органами опеки.

При проведении рейдов инспекторы напоминают зауральцам основные правила пожарной безопасности, уделяя особое внимание правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, рассказывают об административной и уголовной ответственности за их нарушение. Обязательно раздают памятки о мерах пожарной безопасности, в которых указаны телефоны вызова оперативных служб, куда необходимо звонить в случае пожара или иной нештатной ситуации, когда необходима помощь пожарных и спасателей.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения требования пожарной безопасности: не оставляйте без внимания включенные в сеть электроприборы; не пользуйтесь неисправными обогревателями; следите за состоянием печей; не допускайте детей к играм с огнем; не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения; в случае возникновения возгорания незамедлительно звоните по телефону вызова пожарно-спасательных сил «101» или «112».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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