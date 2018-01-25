Очередного грабителя-неудачника поймали в Кургане

Очередного неудачливого преступника поймали курганские полицейские, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, днем 19 января в полицию обратился директор одного из магазинов города, где был совершен грабеж. Покупатель попросил продавца показать ему мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей, а затем решил убежать вместе с гаджетом. Сотрудники магазина попытались его остановить, в результате чего из кармана злоумышленника выпали два мобильных телефона, принадлежавших ему. Сам гражданин скрылся с места происшествия.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции изъяли оброненные телефоны и с их помощью установили личность подозреваемого в совершении грабежа. 24 января злоумышленник был задержан. Им оказался 27-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенный телефон он успел сбыть.

По данному факту в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабёж». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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