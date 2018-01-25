Зауральское отделение РГО хотят назвать в честь этнографа Константина Носилова

Зауральское отделение Русского географического общества хотят назвать в честь ученого Константина Носилова. Такая информация была озвучена на заседании организационного комитета, посвященного празднованию 160-летия писателя, этнографа, путешественникаКонстантина Дмитриевича Носилова.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, заседание прошло в администрации Шадринского района. Представители органов власти и общественных организаций, в том числе императорского православного палестинского общества обсудили план мероприятий и наметили пути его реализации. Приуроченные к юбилею Константина Носилова мероприятия пройдут по всей области, однако основные торжества наметили провести в Шадринске.

Полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов на заседании предложил учредить памятную медаль имени Носилова, стипендии для лучших студентов профиля «География» педагогического факультета Шадринского государственного педагогического университета, а также ходатайствовать перед президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу о присвоении Курганскому региональному отделению организации имени Константина Дмитриевича Носилова.

«Сохранение памяти о наших великих земляках – неотъемлемая часть развития Зауралья. Это тем более важно в юбилейный для Курганской области год», – подчеркнул Владимир Усманов.

Справка. Константин Дмитриевич Носилов – писатель, этнограф, полярный путешественник. Родился 29 октября 1858 года в селе Маслянское Шадринского уезда (ныне Курганской области). Три зимовки Носилов провёл на Новой Земле, где вел геологические и стационарные метеонаблюдения, нанёс на карту 300 верст незакартированной местности, изучил ненецкий язык, организовал первую школу для ненцев. Жил на полуострове Ямал, изучал природу и быт населения Алтая и Восточного Казахстана, путешествовал по странам Западной Европы, Средней Азии, Ближнему и Дальнему Востоку.

За проведенные исследовательские работы Носилову было присвоено звание члена-корреспондента Уральского общества любителей естествознания, члена-сотрудника Российского географического общества, действительного члена Минералогического общества. Его именем названы гора и ручей на берегу пролива Маточкин Шар на Новой Земле. Имя Носилова включено в знаменитый Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и Е.А. Эфрона, изданный в Санкт-Петербурге в 1897 году.

В 1895 году на реке Исеть в 10 километрах от Шадринска Носилов построил дачу, которую назвал Находка. Почти два десятилетия Константин Дмитриевич жил на этой даче. Здесь он написал многие произведения, которые печатались в газетах и журналах, выходили отдельными сборниками. Константин Носилов был корреспондентом Российского телеграфного агентства, сотрудничал в нескольких общероссийских и уральских газетах. Он вел переписку с А. П. Чеховым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, И. М. Первушиным, Ф. Нансеном.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 25.01.18

Очередного грабителя-неудачника поймали в Кургане. / Из-за аномальных морозов зауральские пожарные перешли на усиленный режим службы. / Росгвардия укрепила правопорядок в Зауралье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»