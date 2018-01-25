Трое курганцев погибли за сутки в пожарах

В связи с наступлением отопительного сезона, а также резким падением температуры воздуха на территории Курганской области вновь участились пожары с трагическими последствиями. За минувшие сутки в области произошло два пожара в жилых помещениях, повлекшие гибель трех человек.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, 24 января около восьми часов утра в поселке Северный города Кургана произошло возгорание жилого дома. После тушения пожара обнаружено тело хозяина дома 1936 г.р., пенсионера. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Около 19 часов 30 минут в р.п. Красный Октябрь Каргапольского района произошло возгорание жилого дома, в результате которого погибли двое человек: хозяин дома, 1966 г.р. и его знакомый, 1964 г.р. Следственными органами СКР по Курганской области по данным фактам проводятся доследственные проверки, в ходе которых по результатам назначенных пожаро-технических экспертиз будут установлены причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление вновь обращается к жителям Кургана и Курганской области и напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования: «Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества!"

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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