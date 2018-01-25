Губернатор Зауралья поставил прокурорам задачи на год

Курганский губернатор Алексей Кокорин на сегодняшнем совещании по итогам работы региональной прокуратуры в 2017 году обозначил правоохранительные приоритеты областной власти и надзорного ведомства на год текущий.

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, среди первоочередных задач – обеспечение прав граждан в сфере социальной и медицинской помощи, защиты трудовых прав граждан, противодействие экстремистским проявлениям.

Крое того, губернатор напомнил: «Впереди нас ждут знаковые политические события – это выборы президента Российской Федерации 18 марта. Голосование должно пройти абсолютно легитимно, законно, на конституционной основе. Это наша общая задача. Хочу попросить обратить сотрудников прокуратуры на это особое внимание».

Также Алексей Кокорин также отметил, что в ушедшем году удалось существенно снизить задолженность по заработной плате перед работниками различных предприятий, 9 работодателей привлечены к уголовной ответственности.

«В целом, 2017 год для сотрудников прокуратуры был достаточно успешным. В регионе зафиксировано общее снижение зарегистрированных преступлений. Принципиально важно, что уменьшилось число преступлений в общественных местах, а также совершённых детьми и подростками. Совместно мы наводим значительный порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Среди итогов 2017 года – снижение кредиторской задолженности, продолжение работы с нерадивыми управляющими компаниями, жилищными организациями. Убежден, что в этом направлении нам и дальше нужно взаимодействовать. Также в ушедшем году большая работа проделана с дольщиками и застройщиками, полторы тысячи человек наконец-то получили свои квартиры. Нам нужно совместно работать, в том числе и по восстановлению прав социально незащищенных слоев населения», – отметил губернатор.

В целом же в Зауралье удалось сохранить стабильную оперативную обстановку, сократить общее число зарегистрированных преступлений на улицах и в общественных местах, а также совершенных против личности. По словам Алексея Кокорина, это – результат грамотной совместной работы прокуратуры региона, правительства и других правоохранительных структур.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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