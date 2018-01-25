Из-за сильных морозов ограничено движение автобусов из Зауралья в Казахстан

По данным справочной Курганского автовокзала в связи с понижением температуры воздуха введено ограничение на движение пассажирских автобусов на дизельном топливе в Казахстан. Из-за неблагоприятных погодных явлений спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в соседнюю республику.

По информации пресс-службы курганского МЧС, подробную информацию уточнять по телефонам: 543-543, 45-85-33 или 004.

Главное управление МЧС России по Курганской области, подчиненные и подведомственные подразделения функционируют в режиме «Повышенной готовности».

МЧС обращается к гражданам: «Воздержитесь от поездок в данном направлении. Следите за передаваемыми сообщениями. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите по телефону вызова пожарно-спасательных сил 101 или 112».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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