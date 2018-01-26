Спецоперация «Нетрезвый водитель» вновь пройдет на зауральских дорогах

Очередной этап спецоперации «Нетрезвый водитель» пройдет в ближайшие дни в Курганской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, в текущем месяце сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах региона задержано 239 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствование.

В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и стабилизации дорожно-транспортной обстановки в период с 26 по 28 января на территории области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. К участию в мероприятии будет задействовано максимальное количество личного состава полиции, а также общественность.

Участников дорожного движения, увидевших, что «водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом», гаишники просят сообщить об этом в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефонам: 25-64-90, 25-65-72.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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