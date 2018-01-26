Мать двоих малолетних детей за торговлю героином в Кургане приговорили к 11 годам зоны

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 30-летней жительнице области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размер».

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, в суде было установлено, что Мелкобродова, являясь матерью двоих малолетних детей, с целью получения дополнительного дохода, в начале февраля 2016 года приобрела у неизвестного лица наркотическое средство – героин, массой более 20 грамм и расфасовала его для последующего сбыта гражданам, проживающим на территории города Кургана. Однако умысел доведен до конца не был, поскольку была задержана сотрудниками УФСКН.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал ее виновной в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Не согласившись с вынесенным приговором осужденная обжаловала его. Судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда ее доводы о непричастности к сбыту наркотического средства, а также о возможности отсрочить ей отбывание наказания в связи с нахождением у нее на иждивении двоих детей, оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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