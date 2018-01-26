Самые проблемные автовладельцы Зауралья – пьяные за рулем и водители автобусов

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня на расширенном заседании коллегии регионального УМВД отметил, что один из главных итогов ушедшего года – общее снижение уровня преступности в регионе, преступлений в общественных местах, а также среди подростков.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководство и сотрудников УМВД России по Курганской области за работу в 2017 году. При этом хотел бы обозначить наши общие приоритеты на 2018 год. В их числе – борьба с экономическими преступлениями. Президент России Владимир Путин делает акцент на противодействии коррупции. Считаю, что нужно значительно усилить работу в этом направлении, не взирая ни на должности, ни на звания. Ведь любые коррупционные проявления негативно сказываются на экономической ситуации нашей области и страны в целом», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор также выразил обеспокоенность ситуацией на дорогах Зауралья. В прошлом году специалисты отметили общий рост числа ДТП. При этом одна из самых «проблемных» категорий автовладельцев, которые часто совершают дорожно-транспортные происшествия – нетрезвые водители, а также водители автобусов.

«К сожалению, фиксируется и увеличение ДТП. Что самое печальное – в них чаще гибнут дети. Любая человеческая жизнь несравнима ни с какими показателями и статистикой. Нужно более качественно работать и в этом направлении», – сказал Алексей Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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