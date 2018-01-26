За нападение на полицейского в Зауралье будут судить 31-летнего жителя Красного Октября

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя рабочего поселка Красный Октябрь Каргапольского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, следствием было установлено, что 20.10.2017 в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля и двигаясь по одной из центральных улиц поселка, обвиняемый не выполнил законное требование сотрудников ДПС об остановке транспортного средства. После попытки скрыться он был задержан сотрудниками полиции. Находясь в салоне служебного автомобиля во время составления административных материалов, а также при доставлении его для медицинского освидетельствования на состояние опьянения, мужчина неоднократно высказывал в адрес старшего инспектора ДПС угрозы применения насилия, замахиваясь при этом в его сторону руками, а также нанес не менее трех ударов в область головы и лица.

Вину в совершении указанного преступления мужчина признал. В отношении обвиняемого следственными органами избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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