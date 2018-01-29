Тюменский «Рубин» победил в «Русской классике»: команду награждали Кокорин и Третьяк

В Кургане завершился трехдневный спортивный праздник «Русская классика». Последний и самый главный матч турнира между командами «Зауралье» (Курган) и «Рубин» (Тюмень) прошел на открытом воздухе на стадионе «Центральный» 28 января.

Как сообщает пресс-служба главы региона, курганской команде не удалось переломить традицию «Русской классики», согласно которой побеждают гости. Главный трофей – самовар – губернатор Алексей Кокорин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев вручили команде «Рубин».

С самого начала игры гости уверенно повели в счете. За ледовой битвой следили более четырех тысяч курганских и тюменских болельщиков, прямая трансляция игры велась на канале «Матч ТВ». Команда «Зауралье» вышла на лед в ослабленном составе, накануне десять хоккеистов заболели, их заменили игроки «Юниора». Несмотря на все усилия зауральских хоккеистов, матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей.

Губернатор Алексей Кокорин отметил, что проведение в Зауралье праздника «Русская классика», независимо от исхода матча, имеет большое значение для развития спорта в регионе.

«Это спорт, здесь всегда побеждает сильнейший. Выражаю огромную благодарность Владиславу Александровичу Третьяку как руководителю Федерации хоккея нашего великого государства за то, что Курганской области в этом году оказана большая честь проведения трехдневного турнира по «Русской классике». Видите, какой сегодня праздник для всех любителей хоккея. Я убежден, что подобные турниры способствуют проявлению нашего русского духа, побуждению людей к занятиям спортом, самой мужественной, интересной и интеллектуальной игрой – хоккеем. И благодаря таким турнирам мы воспитываем наше молодое поколение здоровым и сильным», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Владислав Третьяк также сделал акцент на большом значении спорта для объединения нации и воспитания молодежи и поблагодарил организаторов соревнований: «Я первый раз в Кургане. Благодарю моего друга губернатора Алексея Кокорина за гостеприимстово, за то, что он уделяет очень много внимания спорту. Он сам спортсмен, он знает, что такое спорт, и знает, как спорт влияет на воспитание молодого поколения. Для нас сегодня объединение нации – это самое главное, а хоккей объединяет. Вы сегодня видите, сколько людей пришло и сколько сегодня смотрят по телевизору по всей России то, что в Кургане происходит. Это здорово. Хочу сказать слова благодарности всем, кто организовал это. Хоккей есть хоккей, это наша национальная гордость, Президент играет в хоккей, у нас вся страна играет в хоккей, потому что мы имеем большие традиции. Мы недавно 70 лет отпраздновали, готовимся к Олимпиаде. И от имени команды хотел бы вам сказать: хотим, конечно, выиграть на Олимпиаде. Нам надо выиграть, и мы все сделаем для того, чтобы порадовать болельщиков»

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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