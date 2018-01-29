Пограничники поймали двух нарушителей границы из Узбекистана: нелегалам грозит дот 6 лет зоны

В прокуратуре Курганской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Узбекистана. Они обвиняются в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по версии следствия в ноябре минувшего года соучастники, лишенные ранее права на въезд в Россию, предварительно договорившись, в товарном вагоне грузового электропоезда, пересекли Государственную границу Российской Федерации с территории Узункольского района Костанайской области Республики Казахстан на территорию Половинского района Курганской области. Благодаря бдительности сотрудников пограничного управления области они были задержаны.

Уголовное дело направлено в Половинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 29.01.18

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