За смертельное ДТП на курганской трассе дальнобойщик из Барнаула получил 3 года колонии

Мишкинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Барнаул, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в судебном заседании установлено, что в мае 2016 года житель г. Барнаул осуществляя движение на грузовом автомобиле «МАН» не учел интенсивность движения во встречном направлении, допустил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение, которое привело к неконтролируемому движению автомобиля «Фредлайнер» и столкновению его с автомобилем «Тойота Авенсис», водитель и пассажир которого скончались на месте ДТП. Двое их детей, также находившихся в указанном автомобиле, остались сиротами.

За совершение указанных преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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