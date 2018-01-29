Жителя Зауралья осудили за ложный донос

В соответствии с позицией государственного обвинителя Сафакулевский районный суд вынес обвинительный приговор 52-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершенном преступлении).

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, в ходе судебного заседания установлено, что в августе 2017 года подсудимый, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, с целью скрыть свою причастность к ДТП и стремясь избежать административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав и полиса страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, обратился в органы полиции с просьбой привлечения к уголовной ответственности за угон его автомобиля неустановленного лица. Избежать административной ответственности ему не удалось, кроме этого он был привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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