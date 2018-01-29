В Зауралье стабилизировался рынок труда

Зауралье занимает второе место в России по доле работодателей, которые обратились в главное управление по труду и занятости населения региона за содействием в подборе работников.

Это свидетельствует о доверии руководителей предприятий и организаций специалистам ведомства. Об этом 26 января рассказал начальник главного управления Игорь Ксенофонтов на расширенном заседании коллегии по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба курганского губернатора

«Сегодня служба занятости области находится на очень важном этапе своего развития – этапе полноценного переосмысления целей и задач, оптимизации всей деятельности в целом. Разрабатываются и внедряются новые формы и методы работы. Прошедший год запомнится тем, что по ряду направлений мы сдвинулись с «мертвой» точки и уже добились положительных результатов. Так, в 2017 году к содействию привлечены 700 работодателей, ранее не сотрудничавших со службой занятости. Возросла численность и качество поступающих вакансий. В два раза увеличился уровень трудоустройства несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства», – отметил Игорь Ксенофонтов.

Несовершеннолетним зауральцам специалисты службы занятости населения также помогали выбирать профессию, а подростков трудоустраивали на временную работу, например, на лето. Всего в 2017 году работали почти 3600 школьников.

Игорь Ксенофонтов также акцентировал внимание на трудоустройстве инвалидов. Специалисты Главного управления разработали порядок предоставления субсидий работодателям при трудоустройстве таких граждан. В результате за последние полгода с 74% до 87% увеличилась доля предприятий, создающих или выделяющих рабочие места для инвалидов. Этому направлению Игорь Ксенофонтов попросил уделить особенное внимание и в 2018 году.

В целом, за содействием в поиске работы в главное управление обратились более 23 тысяч зауральцев, больше половины – трудоустроены.

Основной задачей на текущий год Игорь Ксенофонтов назвал поддержание стабильной ситуации на рынке труда. Также в планах – повышение уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста и увеличение уровня доступности оказываемых зауральцам услуг.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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