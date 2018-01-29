Количество квартир, выделенных для курганских детей-сирот, выросло в 6 раз

В 2017 году в Зауралье приобретено 656 квартир для детей-сирот, что почти в 6 раз больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский на аппаратном совещании у губернатора Алексея Кокорина 29 января.

По данным пресс-службы главы региона, жилье было приобретено в Кургане, Шадринске, Белозерском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Макушинском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Сафакулевском, Шадринском, Шумихинском, Целинном и Юргамышском районах. На это было потрачено 611,1 млн руб., из них областной бюджет выделил 529,6 млн руб., субсидия федерального бюджета – 81,5 млн рублей.

Михаил Герштанский отметил, что в 2017 г. Департаментом имущественных и земельных отношений заключены государственные контракты на приобретение еще 213 квартир в Кургане, Белозерском, Петуховском и Шумихинском районах. Они будут переданы в собственность региона и предоставлены детям-сиротам в 2018 году.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Алексей Кокорин подчеркнул: «В этом году также нужно активизировать работу по приобретению благоустроенного жилья для данной категории граждан. Совместно с департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ ускорить строительство домов для детей-сирот».

Работа по обеспечению жильем детей-сирот в Курганской области ведется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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