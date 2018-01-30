Курганские полицейские поймали больничного крадуна

Правоохранители Зауральской столицы задержали воришку, который промышлял в лечебных учреждениях города.

Как сообщает пресс-служба курганского МВД, 24 января в полицию обратилась 78-летняя жительница Кургана с заявлением о краже. Пенсионерка пояснила, что в этот день она находилась в одной из поликлиник города. Когда гражданка собиралась уходить и надевала верхнюю одежду, она ненадолго оставила без присмотра свою сумку. В результате сумка с деньгами, документами и мобильным телефоном оказалась похищена. Материальный ущерб составил более десяти тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции изъяли запись с видеокамеры, установленной в фойе поликлиники. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 26 января сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 19-летний неработающий житель Макушинского района. Установлено, что молодой человек специально зашёл в поликлинику с целью похитить чьё-либо ценное имущество. Совершив кражу, он присвоил деньги и телефон, а сумку выбросил. Её местонахождение впоследствии было установлено сотрудниками полиции.

По данному факту в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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