Прокуратура: бездействие курганского кабмина грозит региону распространением инфекций, вспышек сибирской язвы, возникновением ЧС

Бездействие правительства Курганской области в сфере ветеринарно-санитарной деятельности грозит Зауралью серьезными неприятностями. С такой информацией выступила региональная прокуратура.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, прокуратурой Белозерского района была проведена проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства при утилизации и уничтожении биологических отходов на территории Белозерского района. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Белозерского сельсовета Курганской области, в двух километрах севернее села Белозерское имеется скотомогильник площадью 600 квадратных метров, содержание которого не отвечает требованиям законодательства.

Так, в нарушение требований федерального законодательства по периметру скотомогильника отсутствует целостный глухой забор, ограждение в нескольких местах сломано, также сломаны въездные ворота, с внутренней стороны забора траншея выкопана не всему периметру, отсутствует перекидной мост через траншею, нет навеса над биотермической ямой, нет помещения для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов, ворота скотомогильника и крышка биотермической ямы не закрыты на замок, отсутствует назначенное лицо, у которого хранятся ключи.

Данные нарушения способны повлечь за собой возникновение и распространения инфекций, вспышек заболеваний сибирской язвой, опасных для животных и человека, может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, нанести вред окружающей среде, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

По результатам проверки прокурором района в Курганский городской суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия правительства Курганской области незаконным и возложении обязанности устранить нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Судом апелляционной инстанции решение Курганского городского суда оставлено без изменения, жалоба Правительства Курганской области без удовлетворения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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