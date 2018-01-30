Зауральские власти меняют правила работы с операторами ТКО

Правительство Курганской области сегодня, 30 января, внесло изменения в свое постановление в части заключения соглашения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Заседание правительства прошло под председательством губернатора области Алексея Кокорина, сообщает пресс-служба главы региона.

Как доложил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев, уточнение вносятся в содержание и порядок заключения соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти области и региональным оператором в части корректировки обязанностей последнего.

Наличие данного постановления необходимо для подготовки документации для проведения конкурсного отбора регионального оператора. В частности, среди его обязанностей прописано заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, которые образуются в зоне деятельности регионального оператора, а также принятие мер в случае обнаружения места складирования отходов, объем которых превышает 1 кубический метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей.

Отметим, в регионе формируется система обращения с ТКО. В полномочия субъекта в этой сфере входят разработка региональных программ в области обращения с отходами, территориальной схемы их размещения, проведение конкурсного отбора регионального оператора, утверждение нормативов накопления.

Напомним, в конце декабря прошлого года правительство региона утвердило порядок сбора твердых коммунальных отходов на территории Зауралья. Этим документом обязан руководствоваться региональный оператор по обращению с ТКО при организации своей работы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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