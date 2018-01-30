Сторож забил до смерти собутыльницу табуреткой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 26 января 2018 года в Кургане тела 41-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данным пресс-службы курганского СУ СКР, благодаря совместной работе следственных органов и сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 40-летний житель п. Варгаши, работающий сторожем в продуктовом магазине. Мужчина был допрошен и дал признательные показания.

По версии следствия, с 18 на 19 января 2018 года подозреваемый привел в подсобное помещение магазина ранее незнакомую ему женщину, где в ходе распития спиртного, между ними произошел конфликт. В результате выяснения отношений мужчина избил потерпевшую, в том числе нанося удары по телу табуретом. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления он вытащил тело женщины на улицу и оставил в снегу за магазином.

В настоящее время следственными органами выясняются все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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