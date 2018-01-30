В Зауралье посчитали величину прожиточного минимума – 9220 рублей

Величина прожиточного минимума в Курганской области за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения составила 9220 рублей. Об этом сегодня, 30 января, на заседании правительства области сообщил директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

По информации пресс-службы главы области, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 9831 рубль, для пенсионеров – 7646 рублей, детей – 9705 рублей.

Отметим, величина прожиточного минимума используется в качестве критерия при расчете ряда мер государственной и социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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