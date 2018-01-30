Уральские пограничники поймали представителей запрещенной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (ФОТО)

Не прекращаются попытки проникновения в нашу страну последователей экстремистского религиозного объединения «Таблиги Джамаат», деятельность которого на территории России запрещена. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

По данным ведомства, с начала 2018 года в пунктах пропуска через государственную границу РФ сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Курганской области выявлено 2 гражданина Киргизии, являющихся членами запрещенной организации.

В ходе проводимых проверок было установлено, что основными целями членов данной организации на территории России являются: распространение идеологии радикального ислама; укрепление своих позиций в национальных диаспорах и землячествах из мусульманской среды, трудовых мигрантов из стран Центральной и Средней Азии; вербовка неофитов, для последующего направления на обучение в зарубежные теологические религиозные учреждения, и участия в боевых действиях в странах с повышенной террористической активностью на стороне террористических организаций; подготовка к совершению преступлений террористической направленности на территории России.

В отношении выявленных лиц принято решение о запрете их въезда на территорию России.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 30.01.18

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