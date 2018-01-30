Почти 8 тысяч курганских трудящихся будут легализованы в этом году

В 2018 году в Курганской области планируется легализовать 7913 работников. Это – одно из условий соглашения правительства области с Федеральной службой по труду и занятости, которое было утверждено на заседании высшего исполнительного органа региона 30 января, сообщает пресс-служба главы Зауралья.

«Соглашение предусматривает осуществление совместной деятельности по реализации мероприятий по снижению неформальной занятости», – добавил начальник главного управления по труду и занятости Игорь Ксенофонтов.

Отметим, что Курганская область уже не первый год занимается данной работой. В муниципальных образованиях идет сбор информации из различных источников – с телефонов горячей линии, опроса общественности. Проводятся обходы торговых объектов для установления фактов трудоустройства наемных работников без договора или осуществления предпринимательской деятельности без документов.

Для граждан трудоустройство без официального договора грозит тем, что лишает работников ряда мер социальной защиты, включая больничные листы, достойной пенсии, трудового стажа. В случае увольнения они могут претендовать на поддержку в качестве безработных только в минимальном размере. Кроме того, неформальная занятость наносит ущерб и государству – это выпадающие доходы для бюджетной системы и внебюджетных фондов.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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