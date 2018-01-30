За хранение крупной партии наркотиков в Кургане осудили 17-летнюю «спортсменку-комсомолку»

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении 17-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, судом установлено, что с августа 2017 г. несовершеннолетняя, учащаяся спортивного учреждения проживала с молодым человеком, который предложил ей употреблять наркотические средства, из-за этого девушка стала пропускать занятия. В октябре 2017 года перед уходом на учебу он передал ей наркотические средства, обещав позднее забрать их.

В этот же день она была задержана сотрудниками полиции. В ходе осмотра в ее рюкзаке было обнаружено и изъято 11 свертков и полимерный пакет с наркотическими средствами в крупном размере.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.

С учетом личности подсудимой, а также положительных характеристик, судом ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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