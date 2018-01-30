Курганского педофила будут судить за систематические изнасилования малолетнего сына

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Юргамышского района, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении собственного сына (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по версии следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, находясь в своей квартире в отсутствие других членов семьи, осознавая, что ребенок 2006 г.р. в силу своего малолетнего возраста не может правильно понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать ему сопротивление, неоднократно совершал в отношении сына «иные действия сексуального характера».

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемых ему деяний мужчина признал.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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