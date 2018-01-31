Смертельное ДТП на трассе Лебяжье – Б. Моховое: трое погибли, двое получили травмы

На территории Лебяжьевского района Курганской области в аварии погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по предварительной информации около 17:00 часов на 4 километре автодороги «Лебяжье – Б. Моховое» произошло столкновение легковых автомобилей LADA Kalina под управлением 57-летнего жителя поселка Лебяжье и ВАЗ-21102 под управлением 47-летнего мужчины.

В результате происшествия оба водителя и пассажир автомобиля ВАЗ21102, 39-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Два пассажира автомобиля ВАЗ-21102, 53-летняя женщина и 45-летний мужчина, получили травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В целом же за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1377 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 9 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1010 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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