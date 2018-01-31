Сервисный центр для бизнеса открыли в Кургане

В зауральской столице сегодня, 31 января, открыли центр оказания услуг для бизнеса. Инициатором его создания стало правительство области, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

«Реализация данного проекта – это желание помочь предпринимателям, упростить организационные моменты, связанные с началом и развитием своего дела», – сказал первый заместитель директора департамента экономического развития Александр Кондратов.

Центр действует по принципу «одного окна» и предоставляет 62 государственные и муниципальные услуги, а также услуги прочих организаций. Например, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может получить технические условия на подключение к газу или подать заявку на присоединение к электрическим сетям.

Особый упор на новой площадке сделан на услуги, необходимые для начала предпринимательской деятельности и ее развития.

Государственные и муниципальные услуги оказываются в центре бесплатно, оплачиваются только государственные пошлины.

Воспользоваться возможностями Центра оказания услуг предприниматели смогут с 1 февраля по адресу Гоголя, 98 (ПАО «Сбербанк»).

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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