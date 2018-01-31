«Мобильного» курганского мошенника приговорили к 4 годам зоны

На основании представленных государственным обвинителем доказательств судом постановлен приговор в отношении жителя станции Иковка, обвиняемого в совершении 26 преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением гражданину значительного ущерба).

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, в суде было установлено, что Плотников в 2016 году приобрел комплект сим-карт, используя которые направлял потерпевшим смс-сообщения о якобы произошедшей блокировки принадлежащих им банковских карт, для разблокировки, введенные в заблуждение преступником пострадавшие, сообщали ему данные своих карт, а также поступавшие на их мобильные телефоны одноразовые пароли.

После чего он переводил денежные средства на подконтрольные ему банковские карты и тратил по своему усмотрению. Жертвами телефонного мошенника стали жители Чувашской Республики, Курганской, Владимирской, Нижегородской и Курской областей. Всего ему удалось таким способом похитить около 500 000 рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинения суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 30 000 рублей. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного его действиями ущерба.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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