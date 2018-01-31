Курганские власти будут «повышать комфортность» пребывания детей в школах и детских садах

Вопросы безопасности детей в образовательных организациях Курганской области обсудили на межведомственном семинаре, который прошел по поручению председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних, заместителя губернатора по социальной политике Александра Карпова.

По информации пресс-службы главы региона, в ходе семинара участникам был представлен алгоритм действий ответственных лиц по выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, и предложены последовательные эффективные меры по их социально-педагогической реабилитации.

Большое внимание на семинаре было уделено вопросам пожарной безопасности, защищенности территорий образовательных организаций региона.

По итогам мероприятия участники получили конкретные рекомендации по обеспечению психологической безопасности всех участников образовательного процесса: детей, родителей, преподавателей, а также по повышению комфортности ребят в школах и детских садах.

Отметим, что в семинаре приняли участие представители правительства региона, департамента образования и науки, члены областной комиссии по делам несовершеннолетних, представители органов профилактики, заместители глав по социальным вопросам, руководители органов управления образованием и образовательных организаций.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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