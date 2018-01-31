Узбекских нарушителей российской границы в Зауралье приговорили к реальным срокам лишения свободы

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Петуховский районный суд вынесен обвинительный приговор в отношении 2-х граждан республики Узбекистан, сообщает пресс-служба курганской прокуратуры,

По данным ведомства, данные граждане были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерации заведомо для виновного не разрешен по основания, предусмотренным законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что иностранцы , в ночь с 7 на 8 августа 2017 года, следуя в пешем порядке с территории Жамбыльского района Республики Казахстан на территорию Петуховского района в обход установленных пунктов пропуска пересекли Государственную границу Российской Федерации в период действия запрета на въезд в Российскую Федерацию и были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения признал их виновными в инкриминируемом преступлении и с учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств назначил наказание одному 2 года 2 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму 1 год 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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