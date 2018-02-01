Мстительный курганец сжег автомобиль своей знакомой и получил 2,5 года колонии строгого режима

На основании представленных государственным обвинителем доказательств, Кетовский районный суд вынес приговор в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, в судебном заседании былро установлено, что молодой человек из мести к потерпевшей проник в салон легкового автомобиля, после чего облил его бензином и поджег. Убедившись, что в результате преступных деяний произошел пожар, он скрылся с места преступления, чем создал угрозу распространения огня и причинения вреда людям, проживающим в доме рядом с местом стоянки транспортного средства.

В результате огнем уничтожен отечественный автомобиль, потерпевшей причинен значительный материальный ущерб на сумму 25 000 рублей. Осужденному окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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