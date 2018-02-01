Курганской чиновнице предъявлены обвинения в многомиллионном ущербе бюджету

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении Главы Колесниковского сельского совета Кетовского района Курганской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч.2 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления)УК Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по версии следствия, обвиняемая, занимая пост главы Колесниковского сельского совета Кетовского района Курганской области, в 2014 году в нарушение действующего федерального и регионального законодательства, без обращения в комиссию по подготовке проекта землепользования и застройки, без проведения процедуры публичных слушаний, изготовила подложные протокол и решения Колесниковской сельской Думы, на основании чего вынесла соответствующее постановление, изменив правила землепользования и застройки муниципального образования Колесниковского сельского совета. После чего глава Колесниковского сельсовета незаконно совершила отчуждение двух земельных участков в д. Патронная Кетовского района общей площадью более 55 гектар в пользу третьего лица, чем причинила существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан и Администрации Колесниковского сельсовета, причинив ущерб бюджетам Кетовского района и Колесниковского сельсовета в сумме более 4,2 млн рублей.

Кроме того, обвиняемая, занимая пост главы Колесниковского сельского совета Кетовского района Курганской области, в 2014-2015 гг, в нарушение действующего федерального и регионального законодательства, с целью незаконного отчуждения 20-ти земельных участков в д. Патронная и д. Лукино Кетовского района, в пользу своих родственников и знакомых, согласовала выделение данных земельных участков в межведомственной комиссии комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Кетовского района Курганской области. Затем, глава Колесниковского сельсовета без проведения торгов, игнорируя ранее поданные заявления граждан на эти же земельные участки, незаконно совершила их отчуждение в пользу аффилированных лиц, чем причинила существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан и администрации Колесниковского сельсовета, причинив ущерб бюджетам Кетовского района и Колесниковского сельсовета в сумме более 8,3 млн. рублей.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 1 марта 2015 года главой Колесниковского сельсовета была избрана Людмила Возмилова. Она родилась 13 июня 1988 года в городе Кургане. С рождения проживаю на территории Колесниковского сельсовета.Образование высшее. В 2004 году с отличием закончила МКДОУ «Колесниковская основная общеобразовательная школа». После поступила в Гимназию № 30 г.Кургана. В 2006 году, поступила в Курганский Государственный Университет на юридический факультет на специальность «Социальная работа». После окончания университета в 2011 году поступила на муниципальную службу в Администрацию Колесниковского сельсовета на должность управляющего делами. В январе 2012 года был присвоен классный чин-действительный муниципальный советник 3 класса. В апреле 2012 года прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе «Муниципальное управление». Замужем. В 2009 году родилась дочь.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 01.02.18

Мстительный курганец сжег автомобиль своей знакомой и получил 2,5 года колонии строгого режима. / Узбекских нарушителей российской границы в Зауралье приговорили к реальным срокам лишения свободы. / Курганские власти будут «повышать комфортность» пребывания детей в школах и детских садах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»