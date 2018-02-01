За убийство своего 11-месячного ребенка жительнице Зауралья грозит пожизненный срок

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении 32-летней жительницы Белозерского района Зауралья. Она обвиняется в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью в отношении малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и его убийство).

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, по версии следствия, в начале августа 2016 года женщина, находясь в своем доме, решив таким способом успокоить плачущего малыша, нанесла ему несколько ударов рукой по голове. Подобные методы воспитания она применяла к своему 11-месячному ребенку неоднократно. В результате в конце августа малыш от полученных телесных повреждений умер.

Уголовное дело после вручения обвиняемой обвинительного заключения будет направлено прокурором в Курганский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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