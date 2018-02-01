Курганскую грабительницу-рецидивистку поймали на двух упаковках шашлыка

Накануне днём в одном из продуктовых магазинов города Кургана была совершена попытка грабежа. Женщина взяла две упаковки шашлыка стоимостью около тысячи рублей и, не расплатившись, направилась к выходу.

По данным пресс-службы регионального УМВД, продавцы окликнули гражданку, после чего она бросила похищенный товар и попыталась скрыться. Сотрудники магазина задержали злоумышленницу и вызвали полицию.

Подозреваемой в совершении преступления оказалась 37-летняя ранее судимая жительница города. По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации «Попытка грабежа».

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет. Мера пресечения в отношении подозреваемой избирается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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