Бывшего инспектора курганского УМВД будут судить за хищение оружия и злоупотребление полномочиями

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по г. Кургану, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, бывший правоохранитель обвиняется в совершении 7 преступлений, предусмотренных п.«в» ч.3 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения), и 7 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства).

По версии следствия, в 2015-2016 годах, обвиняемый, последовательно занимая должности инспектора и старшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по г. Кургану, являясь должностным лицом правоохранительного органа, склонял граждан к утилизации принадлежащего им охотничьего оружия, после чего, вводя последних в заблуждение относительно факта уничтожения последнего, изготовив подложные документы от имени потерпевших о желании продать оружие, передавал его в один из оружейных магазинов, который занимался его реализаций.

Вырученные от продажи оружия денежные средства обвиняемый использовал по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам в результате преступной деятельности обвиняемого, составляет более 90 000 рублей. Для обеспечения его возмещения по ходатайству следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Преступная деятельность бывшего сотрудника полиции была выявлена сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Курганской области, во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

В ходе производства предварительного следствия сотрудник был уволен по дискредитирующим основаниям.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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