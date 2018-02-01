В Кургане и Шадринске выберут общественные места для благоустройства

В двух самых крупных муниципальных образованиях региона – городах Кургане и Шадринске – будет организовано рейтинговое голосование для выбора тех общественных территорий, которые следует благоустроить в этом году в первую очередь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По информации пресс-службы курганского губернатора, о том, как будет реализован проект благоустройства в 2018 году, сегодня, 1 февраля, обсудили члены областной межведомственной комиссии.

Как доложил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, по результатам голосования будет составлен рейтинг наиболее востребованных и нуждающихся в благоустройстве территорий, которые попадут в программу этого года.

«В настоящее время муниципалитеты утвердили порядок проведения голосований, опубликовали списки территорий, которые будут выставлены на голосование. В феврале на официальных сайтах администраций появятся дизайн-проекты общественных пространств. Каждый житель сможет ознакомиться с ними и высказать свое мнение. После этого в день голосования зауральцы смогут сделать свой выбор», – отметил Роман Ванюков.

Сегодня в Кургане определены 18 общественных пространств, в Шадринске – 13, которые вынесут на рейтинговое голосование. Идет разработка их дизайн-проектов. Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, который вел заседание, подчеркнул, что есть поручение Губернатора не только своевременно разрабатывать дизайн-проекты территорий, но и предварительно подготовить сметы на все общественные пространства, чтобы сразу после рейтингового голосования приступить к проведению конкурсов.

Как отметил Роман Ванюков, на прошлом заседании правительства были внесены изменения в пятилетнюю программу «Формирование комфортной городской среды». В частности, в приоритетном порядке субсидии будут направлять в те муниципалитеты, где подготовлены комплексные проекты благоустройства общественных территорий. Отдельным программным мероприятием прописано благоустройство мест массового отдыха – парков в городах с населением до 250 тысяч человек.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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