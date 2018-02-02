Жителей Зауралья приглашают на диспансеризацию

Департамент здравоохранения Курганской области напоминает, что в учреждениях здравоохранения региона продолжается диспансеризация населения, которую могут пройти все пациенты, начиная с 21 года, чей возраст делится на три.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в этом году диспансеризации подлежат зауральцы 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922 и 1919 годов рождения.

Между тем, по итогам 2017 года по сравнению с 2014 годом число выявленных заболеваний выросло в 2,8 раза. Как отмечают специалисты, это говорит о повышении качества проведения бесплатных медосмотров. В прошлом году чаще всего во время диспансеризации у зауральцев выявляли болезни системы кровообращения и эндокринной системы, болезни органов пищеварения. В числе выявленных заболеваний и новообразования, в том числе злокачественные. Важно, что помимо непосредственно выявления заболеваний, в рамках диспансеризации определяются факторы рисков развития заболеваний, даются рекомендации по их профилактике, например, соблюдению специальной диеты, отказу от вредных привычек, ведению здорового образа жизни и так далее.

Для прохождения бесплатного профилактического осмотра зауральцы указанных годов рождения должны обратиться в поликлинику, к которой они прикреплены.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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