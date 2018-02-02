Курганский разбойник забил монтировкой до смерти 78-летнего пенсионера

Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения в своем доме одного из сел Катайского района Зауралья тела пенсионера, 1939 г.р. с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Расследование идет по признакам преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью).

Благодаря совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.91 УПК РФ задержан 25-летний житель района.

По версии следствия, 29 января 2018 года подозреваемый, с целью завладения денежными средствами незаконно проник в дом односельчанина, 78-летнего пенсионера. Используя монтировку, он нанес не менее двух ударов в область головы потерпевшего, после чего похитил у него около 32 тыс. рублей. От полученных травм хозяин дома скончался на месте происшествия. Тело потерпевшего было обнаружено на следующий день пришедшим к пенсионеру социальным работником.

В настоящее время следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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