Курганская область отмечает 75-летний юбилей

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 2 февраля, провел итоговое заседание оргкомитета по подготовке к проведению торжества в честь 75-летия региона. В рабочей встрече приняли участие главный федеральный инспектор Александр Кистанов, члены правительства области, представители силовых структур.

По данным пресс-службы курганского губернатора, юбилейное торжество «Мой край – моя судьба!» пройдет в Курганской областной филармонии в понедельник, 5 февраля. В нем примут участие почетные граждане региона, выдающие общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, делегации из всех районов Курганской области.

Зауральцы, которые внесли особый вклад в развитие своего края, получат награды президента России, Совета Федерации, полномочного представителя президента РФ УрФО, Почетные грамоты и Благодарственные письма главы региона. Наград будут удостоены представители самых разных профессий – промышленники, сельхозработники, педагоги, общественные деятели. За особые заслуги перед своей малой Родиной двум зауральцам будет присвоено звание почетный гражданин Курганской области.

В ходе торжества выступят творческие коллективы. После официальной части праздника пройдет концерт известного российского певца Александра Буйнова.

Говоря о важности проведения юбилея региона, Алексей Кокорин отметил: «Торжество в честь 75-летия Курганской области должно пройти на самом высоком организационном уровне. Однако важно, чтобы юбилей региона не ограничился только торжественной датой. В течение всего года необходимо проводить мероприятия, посвященные 75-летию области, подключить к их проведению учеников, студентов. Молодые люди должны знать историю своего края, любить свой регион и гордиться им».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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