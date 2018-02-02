За организацию наркоманского притона курганец получил 5 лет зоны

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба курганской прокуратуры.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств), ч. 1 ст. 228 УК РФ и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.

В суде установлено, что с мая по июнь 2017 года являясь лицом, зависимым от наркотических средств, систематически предоставлял различным лицам, употребляющим наркотики помещение своей квартиры для употребления наркотических средств из группы психостимуляторы, а также наркотические средства, предметы и приспособления необходимые для их употребления.

После «гостей» наводил в указанной квартире порядок, выбрасывал использованные предметы и приспособления.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы колонии общего режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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