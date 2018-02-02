ГАИ курганским водителям: не паникуйте, при замене автоправ, теорию пересдавать не придется

Ежедневно сотрудники экзаменационных подразделений ГИБДД Зауралья выдают десятки водительских удостоверений новоиспеченным водителям. При этом в текущем году увеличилось количество обращений граждан, желающих заменить свое водительское удостоверение, не дожидаясь истечения срока его действия.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, связано это с появившейся информацией о том, что при замене водительского удостоверения водители должны будут пересдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что замена водительского удостоверения проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1097 от 24.10.2014 года, согласно которому после окончания срока действия водительского удостоверения водитель, при желании заменить документ, должен предоставить в ГИБДД медицинское заключение и оплатить государственную пошлину. Пересдавать теоретический экзамен по знанию правил дорожного движения не нужно. Законодательством предусмотрена пересдача экзаменов только водителями, лишенными права управления за совершение грубых нарушений ПДД.

Государственные услуги по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений оказываются гражданам в районных подразделениях ГИБДД, расположенных в городах Макушино, Шумиха, Шадринск и межрайонном отделе Госавтоинспекции в областном центре. В любое подразделение можно записаться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Одним из главных преимуществ обращения через Портал является то, что гражданин имеет возможность записаться на получение государственной услуги в удобное для него время. При этом общее время нахождения заявителя в Госавтоинспекции сокращается в разы, а сотрудники ГИБДД используют время приема граждан более эффективно. Кроме того, пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг могут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30%.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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