Зауралье вошло в 10 лучших регионов страны по сдаче ГТО

По данным Министерства спорта РФ, Курганская область вошла в десятку лучших регионов России по внедрению комплекса ГТО, сообщает пресс-служба главы региона.

По данным регионального Управления по физической культуре, спорту и туризму, итоги внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в 2014-2017 годах подвели 30 января.

Курганская область заняла 8-е место из 85 регионов страны. Рейтинг регионов сформирован по 7 установленным показателям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше по итогам внедрения комплекса ГТО в 2014-2017 годах. Он был одобрен координационной комиссией минспорта России по введению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Отметим, что 2017 год был объявлен в Курганской области губернатором Алексеем Кокориным годом ГТО. Всего зауральцам присвоено 6535 знаков отличия ВФСК ГТО, в том числе 2 295 золотых, 2392 серебряных, 1848 – бронзовых.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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