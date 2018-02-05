Жертву амнезии из Сургута обнаружили в курганском мужском монастыре

Курганские полицейские нашли пропавшего жителя Сургута в мужском монастыре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

По данным ведомства, в дежурную часть отделения полиции «Белозерское» межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» обратился инспектор Курганского общества охотников, который сообщил, что в поле, недалеко от автодороги Курган – Тюмень, им обнаружен брошенный легковой автомобиль.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Автомобиль был уже запорошен снегом, ключи находились в ящике для перчаток. Документов не было.

При осмотре прилегающей территории полицейские нашли следы, которые вели в лес. Однако поиски в лесном массиве и расположенных рядом населенных пунктах оказались безрезультативными.

В то же время сотрудники полиции установили, что автомашина принадлежит 46-летнему мужчине, который с ноября прошлого года находится в розыске в Тюменской области.

В ходе поисковых мероприятий разыскиваемый был найден в Чимеевском Свято-Казанском мужском монастыре. Выяснилось, что насельники обители встретили потерявшего память мужчину на автодороге. Он не мог вспомнить ни своего имени, ни что с ним произошло.

О местонахождении найденного человека полицейские сообщили его родственникам.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 02.02.18

Зауралье вошло в 10 лучших регионов страны по сдаче ГТО. / ГАИ курганским водителям: не паникуйте, при замене автоправ, теорию пересдавать не придется. / За организацию наркоманского притона курганец получил 5 лет зоны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»