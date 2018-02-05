В Зауралье прибыл полпред президента Игорь Холманских

Сегодня, 5 февраля, с рабочим визитом в Зауралье прибыл полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. В аэропорту его встретил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, Игорь Холманских примет участие в торжествах, посвященных 75-летию образования региона. В Курганской областной филармонии состоится праздник «Мой край – моя судьба!», на него соберутся почетные граждане региона, выдающие общественные деятели, представители федеральных и региональных органов власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, делегации из всех районов области.

В ходе праздника пройдет награждение зауральцев, которые внесли особый вклад в развитие своего края. Им будут вручены награды Президента России, Совета Федерации, полномочного представителя Президента РФ УрФО, Почетные грамоты и Благодарственные письма главы региона. Наград будут удостоены представители самых разных профессий – промышленники, сельхозработники, педагоги, общественные деятели. За особые заслуги перед своей малой Родиной двум зауральцам будет присвоено звание Почетный гражданин Курганской области.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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