МЧС готовится к паводковому и пожароопасному периодам

Сибирский региональный центр МЧС России инициирует в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока проверку готовности к паводкоопасному периоду и сезону природных пожаров. Межведомственные комиссии проинспектируют качество превентивных мероприятий и до конца марта представят обобщённый анализ готовности в аппараты полномочных представительств президента в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области, межведомственной проверке подвергнутся все 27 субъектов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Готовность территорий к предотвращению и ликвидации весенне-летних рисков природного и техногенного характера по своим направлениям будут смотреть специалисты МЧС России, Ростехнадзора, Росводресурсов, Росгидромета, Роспотребнадзора, Рослесхоза, Россельхознадзора, минприроды, минтранса, минсвязи, минэнерго и других заинтересованных структур.

Перечень проверяемых вопросов велик, более 120 – от нормативной базы до готовности к проведению эвакуации и наличия резерва материально-технических, продовольственных, лекарственных и других ресурсов.

«Это ежегодная процедура, направленная на качественную подготовку территорий к весенним сезонным угрозам. На протяжении февраля и марта в регионах работают межведомственные комиссии, чтобы убедиться, насколько добросовестно в муниципальных образованиях идёт подготовка, какие проблемы и сложности возникают и чем своевременно могут помочь федеральные органы власти», – пояснил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

В подготовительный период во всех субъектах состоятся масштабные практические мероприятия, в ходе которых свою оснащённость и готовность покажут оперативные подразделения, аварийно-спасательные формирования, ремонтно-восстановительные бригады и другие службы.

Выводы о степени готовности субъектов к паводковому и пожароопасному периодам с необходимыми для муниципальных и региональных властей рекомендациями будут озвучены на заседаниях межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов под руководством полномочных представителей президента России.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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