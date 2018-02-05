В Шадринске поймали 59-летнего газового мошенника

Следователями ОМВД России по городу Шадринску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 59-летнего жителя районного центра по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным пресс-службы курганского УМВД, продолжительное время злоумышленник занимал должность председателя кооператива газификации жилых домов в городе Шадринске и имел полномочия по предоставлению разрешения на строительно-монтажные работы при подключении жилых домов к газоснабжению, а также имел право за оказанные услуги получать определенную сумму денег, которую распределял по членам кооператива. В 2012 году кооператив был ликвидирован, но бывший председатель об этом членам кооператива не сообщил, а продолжал под видом осуществления газификации жилых домов незаконно взымать с новых жильцов в среднем по 35 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность его к шести фактам мошеннических действий. Общий ущерб от действий обвиняемого составил около 200 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения. Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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