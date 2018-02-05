За убийство пяти косуль зауральский браконьер получил полтора года зоны

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Белозерский районный суд вынесен приговор в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба и применением механического транспортного средства).

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, в судебном заседании установлено, что октябре 2017 года в ночное время на территории Чимеевского охотничьего хозяйства, не имея документов, удостоверяющих право на добычу охотничьих ресурсов, подсудимый, применяя автомобиль ВАЗ-2121 с установленной лампой-фарой, произвёл отстрел 5 особей косули, после чего был задержан егерями.

В результате незаконной охоты окружающей среде и охотничьим ресурсам – объектам животного мира был причинён крупный ущерб на сумму 340 тысяч рублей.

Приговором Белозерского районного суда он признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Вопрос о взыскании причиненного ущерба в настоящее время решается в гражданском порядке.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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