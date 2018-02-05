Губернатор Кокорин отчитался перед полпредом Холманских о ситуации в Зауралье: промышленность растет, АПК работает уверенно, социальная ситуация стабильна

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских обсудили итоги социально-экономического развития Зауралья в 2017 году и планы на 2018 год. Рабочая встреча главы региона и полномочного представителя Президента РФ в УрФО прошла 5 февраля в рамках его рабочего визита в Курганскую область.

Как сообщает пресс-служба главы региона, подводя итоги 2017 года, Алексей Кокорин подчеркнул: «Три года подряд у нас растет индекс промышленного производства. Сельское хозяйство работает по всем направлениям уверенно. Социальная ситуация стабильная. Отопительный период идет в штатном режиме».

Также губернатор проинформировал Игоря Холманских, как в регионе идет подготовка к предстоящим 18 марта выборам: «Мы активно работаем по готовности избирательных участков с МЧС, правоохранительными структурами, со всеми коммунальными службами, чтобы не только в день выборов, но и в преддверии голосования обеспечить соблюдение всех мероприятий, чтобы срывов никаких не было».

Завершая встречу, Игорь Холманских акцентировал внимание на работе с обращениями граждан.

«У нас достаточно хорошо и в округе, и в Курганской области в целом поставлена работа по реагированию на обращения граждан. Обязательно все ответственные руководители должны в соответствии с нашим законодательством вести разъяснительную работу. Граждане чаще всего, по статистике до 80%, нуждаются просто в разъяснении их прав. Примерно 20% случаев, когда права граждан нарушаются. Здесь должны подходить максимально профессионально и неформально к рассмотрению тех вопросов, с которыми граждане обращались, обращаются и будут обращаться», – подчеркнул полномочный представитель президента РФ в УрФО.

Алексей Кокорин отметил, что в Зауралье планируют активизировать разъяснительную работу.

«Разъяснительная работа в приоритете. Не всегда решение вопроса требует финансовых вливаний, иногда достаточно объяснить и назначить время выполнения той или иной просьбы. У нас в штатном режиме идут приемы граждан по личным вопросам. Сейчас по итогам 2017 года поставлена задача профильным руководителям во всех учреждениях социальной сферы во всех муниципальных образованиях совместно с органами местного самоуправления провести короткие совещания и ответить на все интересующие людей вопросы. Это касается в первую очередь сотрудников социальной сферы. Департаменты промышленности, транспорта, связи, агропромышленного комплекса аналогичные мероприятия должны проводить, в том числе по работникам внебюджетной сферы», – резюмировал губернатор.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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